Ректор КФУ принес извинения основательнице университетского музея Стелле Писаревой

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров извинился перед создательницей Музея КФУ Стеллой Писаревой. Заявление от имени ректора размещено на портале сайта КФУ.

«От имени университета я приношу вам и всем, кто был перечислен в документе, ограничивающем ваше право на посещение Казанского федерального университета, свои извинения. Ваше право быть в КФУ никто не оспаривает. Лица, ответственные за это нарушение, будут наказаны. Я и весь университет ценим ваш вклад в сохранение нашего наследия и всегда рады видеть вас в стенах КФУ», – говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях было опубликовано фото документа, в котором действующий директор Музея истории КФУ Светлана Фролова попросила внутренние службы университета не пускать в музей ранее уволенных из него сотрудников.



Первой в список попала фамилия основательницы музея Стеллы Писаревой, которая 40 лет проработала в КФУ и была уволена в конце 2017 года. Также в списке значатся имена четырех ее коллег, которые уволились вслед за начальницей из чувства солидарности.