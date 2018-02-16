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Ректор КФУ принес извинения основательнице университетского музея Стелле Писаревой

16 февраля 2018, 16:30

Ранее действующий директор музея Светлана Фролова попросила внутренние службы университета не пускать туда уволенных сотрудников.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров извинился перед создательницей Музея КФУ Стеллой Писаревой. Заявление от имени ректора размещено на портале сайта КФУ.

«От имени университета я приношу вам и всем, кто был перечислен в документе, ограничивающем ваше право на посещение Казанского федерального университета, свои извинения. Ваше право быть в КФУ никто не оспаривает. Лица, ответственные за это нарушение, будут наказаны. Я и весь университет ценим ваш вклад в сохранение нашего наследия и всегда рады видеть вас в стенах КФУ», – говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях было опубликовано фото документа, в котором действующий директор Музея истории КФУ Светлана Фролова попросила внутренние службы университета не пускать в музей ранее уволенных из него сотрудников.

Первой в список попала фамилия основательницы музея Стеллы Писаревой, которая 40 лет проработала в КФУ и была уволена в конце 2017 года. Также в списке значатся имена четырех ее коллег, которые уволились вслед за начальницей из чувства солидарности.


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