Песошин призвал власти Лениногорского района активнее реализовывать его потенциал

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Члены Совета Лениногорского района сегодня на заседании подвели итоги социально-экономического развития района в 2017 году и обозначили задачи на текущий год. В заседании также принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Ведущая роль в экономике района принадлежит нефтяной промышленности и добыче полезных ископаемых, что остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы. В нефтяной промышленности работает свыше 15 процентов от общей численности занятого населения города. Индекс промышленного производства по итогам 2017 года составил 96 процентов. Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на 20 млрд руб. Около 70 процентов объема отгруженной продукции обеспечили градообразующие предприятия», – сообщил в своем докладе глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.

Докладчик также привел данные по показателям в агропромышленном секторе, остановился на результатах реализации социально значимых проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования, капремонта объектов и дорог.

Подводя итоги работы заседания, Премьер-министр РТ отметил, что по основным показателям республиканского рейтинга социально-экономического развития Лениногорский район второй год подряд находится на 13-м месте.

«Были времена, когда вы занимали места в первой десятке. Потенциал района гораздо выше. Эффективная его реализация требует целенаправленной, скрупулезной, ежедневной работы. Только так мы сможем успешно решить те сложные задачи, которых перед нами еще достаточно много. В 2017 году муниципалитет участвовал в 24 федеральных и республиканских программах по строительству и капитальному ремонту объектов. Ваша задача – обеспечить эффективное использование и бережное содержание введенных объектов», – заключил он.

Песошин также анонсировал ряд мероприятий, которые планируется провести в Лениногорском районе в честь 70-летия со дня открытия Ромашкинского месторождения и 75-летия начала промышленной разработки нефтяных месторождений Республики Татарстан.