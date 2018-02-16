В Казани открылась выставка «человека Возрождения» Анатолия Сысоева

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). В галерее «Хазинэ» Казанского Кремля 15 февраля открылась выставка художника-отшельника, никогда не входившего и осознанного избегающего любых творческих объединений, в том числе Союза художников, Анатолия Сысоева.

В экспозиции «О себе…» представлено как самое раннее творчество мастера – удивительные скульптуры из дерева, напоминающие египетские образы, чеканные произведения (портреты Пушкина, Толстого, Листа и др.), так и авангардная живопись.

Как заметил сам художник, эта выставка в его родной Казани стала четвертой и при этом небольшой – в экспозиции представлена лишь шестая часть в прямом смысле объемного творчества.

«Его работы – это рассказ о себе, своей радости и боли, о том, что тревожит в личной жизни и в общественной. Эти скульптуры необычны тем, что автор особенным образом тонирует их, поэтому они приобретают качества не только трехмерного пространства, но и живописи. В то же время это человек, отстоящий от художественной тусовки, что позволяет ему быть независимым от чьих-либо мнений, только от самого себя: он идет за художественным творческим "я", отражает то, что хочется ему, а не обществу. К тому же Анатолий Сысоев еще и стихи пишет – словом, “человек Возрождения”», – представила посетителям выставки Анатолия Сысоева искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея ИЗО РТ Дина Ахметова.

Работы художника и сам мастер для многих стали открытием, ведь предыдущая выставка отшельника Анатолия Сысоева была посвящена его 70-летнему юбилею и проходила в НКЦ «Казань» в 2006 году. Правда, тогда она была более обширной. Редко экспонирующийся и не выполняющий работы на заказ Сысоев, как и 11 лет назад, собственно, как и всю свою жизнь, продолжает повторять и теперь: «Мне слава после смерти нужна, при жизни мне ее не нужно».

Впечатленная публика чутко внимала каждому слову Анатолия Сысоева, рассказывавшего о создании того или иного произведения. Одна из посетительниц выставки взяла слово, выйдя к микрофону.

«Если это только одна шестая часть ваших произведений – это очень многоплановое творчество. Эти работы необычны – это гимн женщине, любовь к женщине, которых художник показывает как хрупчайшие создания, которых надо носить на руках. И чеканка меня потрясла: портреты Достоевкого, Пушкина… Таких маститых художников», – не сдержала эмоций Нина Савина.

Познакомиться с выставкой можно до 4 марта.

