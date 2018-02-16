Для казанских школьников провели экскурсию по вокзалу и аэропорту

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В честь празднования Дня транспортной полиции Казанский регион Горьковской железной дороги провел День транспортной безопасности для учеников третьих – четвертых классов 51-й школы. Во время мероприятия для детей организовали экскурсию по вокзалу и аэропорту и рассказали о правилах безопасности в транспорте и на дороге.

Первым пунктом экскурсии стало самое старое здание вокзала. Начальник участка производства, отвечающий за досмотр, Дмитрий Зяблов поведал детям историю здания и объяснил, как устроен вокзал. На пункте досмотра школьникам объяснили, для чего нужны рамки металлодетекторов и сканеры, и рассказали о действиях сотрудников при обнаружении запрещенных предметов. Затем детей провели в радиоузел вокзала, откуда звучат все объявления о прибывающих поездах. В ходе экскурсии школьникам объяснили правила безопасности на железной дороге и показали обучающие мультфильмы.

«На железной дороге в пределах Казанского территориального управления по итогам прошедшего года было 50 случаев травмирования людей. Масса случаев произошла во время наезда подвижного состава, когда люди выходят на путь, не заботясь о своей личной безопасности, пересекают пути в неустановленном месте, не смотря в сторону приближающегося состава. И в этом году мы уже имеем два трагических случая», — рассказал заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьев.

Следующим пунктом экскурсии стал аэропорт, куда школьников доставили на электропоезде. В пути детям показали работу кинолога с собакой. Она заранее спрятала мешочки с запахами взрывчатки в вещах детей и дала команду своему питомцу. Лабрадор по кличке Сольда – самая спокойная из всех собак подразделения, поэтому именно ее выбрали для общения с детьми.

В кинологическом подразделении служат 11 собак разных пород — это лабрадоры и бельгийские овчарки. Они обучаются поиску взрывчатых, наркотических и психотропных веществ.

«Осмотр в поездах может быть плановым или экстренным, когда есть подозрение на нахождение какого-то необычного предмета. Был случай, когда приходилось эвакуировать электричку прямо на пути из-за обнаружения подозрительных предметов», — поделилась младший инспектор Казанской кинологической службы Казанского линейного управления МВД России на транспорте Ольга Шубинская.

Часто сотрудникам транспортной полиции приходится объявлять эвакуацию из-за случайно оставленных предметов, рассказывает кинолог. Поэтому, говоря о безопасности, сотрудники всегда предупреждают, чтобы люди следили за своими вещами, ведь это может привести к беспокойству большого количества людей.

В аэропорту детей встретил специалист службы авиационной безопасности Виктор Гафаров, который подробно рассказал, как проходит досмотр пассажиров и как работают металлодетекторы.

«Наша основная обязанность — это предполетный досмотр при посадке в самолет, там мы должны все тщательно досмотреть, чтобы на самолет не попали запрещенные предметы. У нас есть группы, досматривающие самолеты, и отдельная группа, занимающаяся осмотром здания аэропорта и территории. В день бывает от шести до восьми ложных сигналов тревоги, а реальных боевых практически нет», — поделился Виктор Гафаров.

На обратном пути для детей провели викторину на знание безопасности в транспорте и подарили памятки в виде раскрасок.