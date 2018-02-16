ВТБ присоединился к новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). ВТБ начал предлагать предприятиям малого и среднего бизнеса льготные кредиты по новой программе, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1706 от 30.12.2017 г., – «Программе 1706».

Программа реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ и предусматривает предоставление льготной ставки кредитования не более 6,5 процента годовых предприятиям самых различных отраслей: сельское хозяйство, строительство, транспорт, обрабатывающее производство, туризм, здравоохранение и др. Заемные средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.

«Мы видим высокую востребованность различных инструментов поддержки у предприятий. “Программа 1706” предоставляет еще больше возможностей компаниям малого и среднего бизнеса получить доступные ресурсы», – отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.