В Москве в детском саду девочку забыли на прогулке, а нашли мертвой

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Москве в детском саду погибла трехлетняя девочка, сообщает сайт RT.

По данным СМИ, с утра дети вместе с воспитателем отправились на прогулку. Через некоторое время всех малышей завели обратно в сад и усадили завтракать. Педагог начала проверять количество детей и обнаружилось, что не хватает одной девочки. Ее тут же стали искать.

По неуточненным пока данным, малышку нашли в сугробе на детской площадке, но она уже не подавала признаков жизни. Воспитатель и нянечка пытались реанимировать ребенка. Они же вызвали «скорую». Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть девочки.

По факту гибели ребенка Следственным комитетом заведено уголовное дело.