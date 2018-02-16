В Казани подвели итоги конкурса для журналистов «Без – татарлар»

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Духовное управление мусульман Татарстана подвело итоги конкурса журналистских работ «Без – татарлар!». Сегодня в Галеевской мечети состоялась церемония награждения победителей.



Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил призы авторам лучших работ. Среди победителей – корреспонденты информационного агентства «Татар-информ» Алия Замалеева и Муршида Киямова. Они одержали победу в номинации «Лучшая интернет-публикация».

Конкурс был объявлен в конце прошлого года. Проводился он с целью привлечения внимания средств массовой информации к проблемам сохранения, развития и изучения татарского языка в Республике Татарстан, а также возрождения татарского духовного наследия.

Руководитель пресс-службы ДУМ РТ Резеда Закирова отметила, что тема изучения и сохранения татарского языка освещалась в СМИ очень активно. Для участия в конкурсе «Без – татарлар!» в муфтият было направлено 299 работ на русском и татарском языках. Свои работы на суд жюри представили 79 журналистов из различных районов.

В состав жюри конкурса вошли заместители муфтия РТ, сотрудники аппарата ДУМ РТ. Председатель жюри – муфтий республики. В результате члены жюри отобрали наиболее сильные журналистике материалы по таким критериям, как разностороннее и объективное освещение проблемы, участие интересных и новых героев и экспертов, наличие эксклюзивных мнений и др. По итогам конкурса Гран-при удостоилась корреспондент программы «7 дней» телерадиокомпании «ТНВ» Ильзира Юзаева. Победу в номинации «Лучший телевизионный сюжет» одержала корреспондент того же канала Лина Зиннатуллина, в номинации «Лучшая публикация в печатном СМИ» – журналист газеты «Шахри Казан» Зухра Садыкова. Программа «Кызган таба» радиостанции «Нократ дулкыннары» Мамадышского района РТ стала «Лучшим радиорепортажем». Журналистов, наиболее активно освещавших проблематику, наградили в номинации «Специальный приз».





Камиль Самигуллин поблагодарил журналистов за их труд, отметив, что акулы пера ответственно и профессионально подошли к освещению языкового вопроса.