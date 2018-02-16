Группа ВТБ входит в капитал компании «Магнит»

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Группа ВТБ подписала соглашение с владельцем компании «Магнит» Сергеем Галицким о приобретении у него 29,1 процента пакета акций ритейлера. Сумма сделки составит порядка 138 млрд рублей.

Для закрытия сделки потребуется получение согласования Федеральной антимонопольной службы РФ.

На сегодняшний день «Магнит» является крупнейшей розничной сетью в России по количеству магазинов и одним из лидеров рынка по операционной эффективности. Более чем двадцатилетняя история успешного развития компании фактически символизировала переход российского продуктового ритейла от неорганизованной традиционной розницы к современным сетевым форматам торговли, соответствующим лучшим мировым стандартам.

У группы ВТБ уже есть большой опыт успешных инвестиций в капитал российских компаний и, в частности, солидная экспертиза в секторе розничной торговли. За девять лет работы было осуществлено более 22 крупных инвестиций на сумму свыше 15 млрд. Основываясь на опыте группы ВТБ в ритейле, благодаря наличию уникальной логистической платформы и эффективной бизнес-модели компания «Магнит» имеет значительный потенциал будущего развития.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что в настоящее время мировой рынок розничной торговли проходит период кардинальной трансформации, вызванной растущими требованиями и предпочтениями потребителей, взаимным проникновением онлайн и офлайн каналов продаж и усилением роли высоких технологий. «В России мы видим огромный потенциал для развития этого сегмента, и опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ, мы планируем вывести компанию “Магнит“ на качественно новый уровень своего развития», – отметил глава ВТБ.

