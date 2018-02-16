(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Нурлатском районе назвали победителей зимнего фестиваля ГТО, в котором приняли участие спортсмены разных возрастных категорий. Об этом сообщает газета «Дружба».



По итогам выступления лучшими на муниципальном этапе стали команда ТПП «ТатРИТЭКнефть» АО «РИТЭК», занявшая первое место, команда АО «Нурлатские тепловые сети», оказавшаяся на втором, и команда филиала «Лукойл ЭПУ Сервис» из Нурлата, которой досталось третье место.

Победители получили кубки и грамоты исполкома района. Из них сформируют сборную, которая представит Нурлатский район на зональном этапе зимнего фестиваля комплекса ГТО.