Гендиректор Фонда развития моногородов: Управленцы из РТ смогут привлечь инвесторов в Дагестан

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Управленцы из Татарстана смогут привлечь инвесторов в Дагестан, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Фонда развития моногородов (ФРМ) Илью Кривогова.

«Сейчас туда (в Дагестан — прим. Т-и) пришла татарская команда, которая имеет очень серьезный опыт в работе и с Фондом развития моногородов, и с другими институтами развития. То, что, по крайней мере, я знаю, — это лучшие практики (привлечения инвестиций — прим. Т-и), которые реализованы в Татарстане и которые будут реализованы и в Дагестане», — сказал он.

Новая команда сможет организовать в дагестанских моногородах «понятную, целостную, прозрачную систему привлечения инвестиций», уверен глава ФРМ.

Около 2,4 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в город Каспийск в Дагестане благодаря поддержке фонда.