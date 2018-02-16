Учебник татарского языка для русскоязычных детей проиллюстрировали комическими персонажами

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Чулпан Шакирова). Страницы учебника татарского языка для русскоязычных детей по методике «Сэлам» украсят комические персонажи, знакомые всем детям.

«Внимание детей должны привлекать не только тексты и правила, но и рисунки, красочные цвета», – объяснил корреспонденту ИА «Татар-информ» Ильдар Аюпов, руководитель дизайн-студии «Теория», занимавшейся оформлением книг.

«Учебники разрабатывали по примеру зарубежных книг, английских учебников. Учебник для первого класса состоит в основном из рисунков. Это игровая форма, воспитывает в детях любовь к языку. В учебнике для второго класса есть тексты, но они даются с иллюстрациями. В третьем и четвертом классах тексты представлены вместе с фото- и видеоматериалами», – рассказал Аюпов.

«Работая над дизайном, мы остановились на конкретных цветах. Желтый – это желтый, зеленый – только зеленый, то есть не использованы различные оттенки одного цвета. Рисуя людей, мы решили сделать их в образах комических героев мультфильмов. Чтобы дети сразу их узнавали», – поделился руководитель студии дизайна.

Над реализацией проекта трудился коллектив из 30 человек. «Чтобы сделать обложку одной книги, уходит в среднем один день. А для иллюстрирования одного учебника нам понадобился целый год. На обложке книги мы нарисовали тех же персонажей, что и встретятся им на страницах учебника. Дети это сразу заметят», – отметил Ильдар Аюпов.

Работа по проекту «Сэлам» – не первый подобный опыт дизайн-студии. «Мы уже участвовали в разработке учебника татарского языка для английских учеников. К сожалению, книга не была издана», – добавил Аюпов.

«Сэлам» – проект Министерства образования и науки РТ, учебно-методический комплекс нового поколения. Особенность проекта в том, что он основывается на коммуникативной методике изучения языка в игровой форме.