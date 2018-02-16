Депутаты предложили создать в Казани кассационный суд ВС РФ

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Казань может стать одним из девяти городов, где будет создан кассационный суд Верховного суда РФ. Законопроект о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции принят Госдумой в первом чтении, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Кассационный суд общей юрисдикции будет стоять выше, чем федеральный и мировой суд. Здесь будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на те судебные акты, которые уже вступили в силу. Кроме того, будет возможность рассмотреть новые обстоятельства дела.

Кроме девяти кассационных, предлагается создать пять апелляционных судов в субъектах России.

Новое устройство подсистемы судов общей юрисдикции будет отличаться от существующего четким распределением между разными судами функций по проверке и пересмотру судебных постановлений в апелляционном и кассационном порядке. В настоящий момент все это сконцентрировано в одних и тех же судах.