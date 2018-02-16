(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Самарские полицейские ищут вкладчиков лопнувшей пирамиды с головным офисом в Казани, сообщают в Управлении МВД России по Самарской области.

Работала «Центральная Сберкасса» практически по всей России (в том числе в Самаре и Тольятти). Своих клиентов организация привлекала высокими процентами по вкладам – от 11 до 17 процентов годовых.

Сейчас в компании назначено временное руководство, которое через суд требует признать компанию банкротом. Также в конце прошлого года в отношении организаторов КПК «Центральная Сберкасса» было заведено уголовное дело.

Полиция Самары призывает всех граждан, заключившим договоры и передавшим деньги сотрудникам КПК «Центральная Сберкасса», обратиться в отдел полиции №9 Управления МВД России по Самаре.