В Елабуге стартовало первенство РТ по борьбе корэш

(Елабуга, 16 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге сегодня стартовало первенство Татарстана по корэш среди юношей 2002 – 2003 годов рождения. Соревнования собрали более 500 спортсменов из районов Татарстана.

По словам организаторов, конкуренция на турнире высока – на кону путевка на чемпионат России по борьбе на поясах, который пройдет весной этого года в Казани.

Спортсменов и тренеров со стартом турнира поздравил глава Елабужского района Геннадий Емельянов. Он отметил, что первенство РТ по корэш в Елабуге проходит в четвертый раз, и вдвойне отрадно, что елабужские спортсмены достигают лучших результатов не только по республике, но и в Россиии.

Выявлять сильнейших борцов республики будут на протяжении двух дней. Имена чемпионов станут известно завтра, 17 февраля.