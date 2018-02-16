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Спорт

В Елабуге стартовало первенство РТ по борьбе корэш

16 февраля 2018, 15:20

В город съехались более 500 спортсменов со всех районов Татарстана.
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(Елабуга, 16 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге сегодня стартовало первенство Татарстана по корэш среди юношей 2002 – 2003 годов рождения. Соревнования собрали более 500 спортсменов из районов Татарстана.

По словам организаторов, конкуренция на турнире высока – на кону путевка на чемпионат России по борьбе на поясах, который пройдет весной этого года в Казани.

Спортсменов и тренеров со стартом турнира поздравил глава Елабужского района Геннадий Емельянов. Он отметил, что первенство РТ по корэш в Елабуге проходит в четвертый раз, и вдвойне отрадно, что елабужские спортсмены достигают лучших результатов не только по республике, но и в Россиии.

Выявлять сильнейших борцов республики будут на протяжении двух дней. Имена чемпионов станут известно завтра, 17 февраля.


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