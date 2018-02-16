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В поселке совхоза «Мамадышский» заселят 30-квартирный дом

16 февраля 2018, 15:28

В свои квартиры въедут участники программы арендного жилья.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Новый 30-квартирный дом № 17 по улице Школьная в поселке совхоза «Мамадышский» Мамадышского района примет новоселов 19 февраля. Об этом сообщает группа информационной политики Госжилфонда при Президенте РТ.

В свои квартиры въедут участники программы арендного жилья. Среди них врачи и сотрудники органов внутренних дел. В доме пять этажей, два подъезда, общая площадь составляет около 1800 кв. м.

Инвестором и застройщиком выступил ГЖФ при Президенте РТ, техническим заказчиком – ООО «СК “ГИПС”». Подрядчиком стало ООО «Стройсервис».

Благодаря программе арендного жилья квартирами обеспечиваются приглашенные специалисты. В прошлом году фонд возвел 16 таких домов на 352 квартиры, общая площадь которых составила 32764 кв. м.


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