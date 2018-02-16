Реконструкцию бала Наташи Ростовой провели в Челнах на открытии Года Льва Толстого

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие Года Льва Толстого в Татарстане, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Вечер-портрет «По страницам великой жизни» начался с музыкальной реконструкции бала Наташи Ростовой из романа «Война и мир».

Почетный гость праздника, замглавы Набережных Челнов Флера Андреева поздравила всех зрителей со 190-летием со дня рождения Льва Толстого. Она отметила, что в этом году пройдут выставки, конференции, конкурсы рисунков, сценариев, презентаций. Во всех этих мероприятиях смогут принять участие челнинцы, вне зависимости от возраста.

В рамках вечера на сцене ДК «КАМАЗ» показали свое мастерство солист государственного театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Леонид Скороходов, камерный ансамбль «Виола», ансамбль танца «Бисеринки», хореографический коллектив Набережночелнинского колледжа искусств и другие.