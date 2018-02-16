В Марий Эл осужден казанский автоугонщик

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Йошкар-Олинский суд вынес приговор 36-летнему автоугонщику из Казани, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что в конце 2016 года четверо казанцев создали группу с целью похищения иномарок.

Среди них был и 36-летний мужчина, который с остальными выезжал в соседние регионы – Марий Эл, Чувашию, Кировскую и Ульяновскую области для поиска подходящих авто.

За три месяца при помощи специальных устройств, блокирующих сигнализацию, GPS-маяки, а также позволяющий вскрывать замки и заводить машины, автоворы похитили семь машин. Еще две угнать им не удалось.

Они перегоняли автомобили в Казань, разбирали и продавали по частям в Интернете.

В результате 12 гражданам приченен ущерб на сумму более семи миллионов рублей.

Деятельность злоумышленников пресекли правоохранители.

В результате суд признал мужчину виновным в девяти преступлениях по статье «Покушение на кражу и хищение чужого имущества, совершенные в крупном размере, организованной группой».

Осужденного приговорили к трем годам и десяти месяцам колонии-поселения.