Все новости Татарстан Россия

Культура

В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс «Краса Узбекистана-2018»

16 февраля 2018, 14:44

Победительница конкурса представит свою страну на международном студенческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира».
Конкурс красоты и таланта «Краса Узбекистана-2017» состоялся в Казани

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс красоты и таланта «Краса Узбекистана-2018», сообщает пресс-служба Представительства РТ в Республике Узбекистан.

Победительница конкурса представит свою страну на международном студенческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира».

В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 25 лет, гражданства (вид на жительство) Республики Узбекистан. Заявки принимаются до 28 февраля. Финал конкурса состоится 21 марта в Доме Дружбы народов Татарстана.

В прошлом году в финале за корону победительницы боролись шесть представительниц Узбекистана.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter