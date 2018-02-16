В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс «Краса Узбекистана-2018»

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс красоты и таланта «Краса Узбекистана-2018», сообщает пресс-служба Представительства РТ в Республике Узбекистан.
Победительница конкурса представит свою страну на международном студенческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира».
В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 25 лет, гражданства (вид на жительство) Республики Узбекистан. Заявки принимаются до 28 февраля. Финал конкурса состоится 21 марта в Доме Дружбы народов Татарстана.
В прошлом году в финале за корону победительницы боролись шесть представительниц Узбекистана.