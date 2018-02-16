Российским военнослужащим могут запретить пользоваться смартфонами

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). С 1 марта в центральном аппарате, органах управления и войсках Минобороны РФ могут запретить использовать смартфоны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вместо современных гаджетов военнослужащим разрешат иметь кнопочный телефон с функцией звонков, отправки SMS-сообщений, фонариком, калькулятором и будильником. Нельзя будет ничего снимать на камеру и определять геолокацию.

Таким образом в ведомстве решили бороться с утечками информации, в том числе в средства массовой информации.