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Российским военнослужащим могут запретить пользоваться смартфонами

16 февраля 2018, 20:02

Вместо современных гаджетов военнослужащим разрешат иметь кнопочный телефон.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). С 1 марта в центральном аппарате, органах управления и войсках Минобороны РФ могут запретить использовать смартфоны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вместо современных гаджетов военнослужащим разрешат иметь кнопочный телефон с функцией звонков, отправки SMS-сообщений, фонариком, калькулятором и будильником. Нельзя будет ничего снимать на камеру и определять геолокацию.

Таким образом в ведомстве решили бороться с утечками информации, в том числе в средства массовой информации.


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