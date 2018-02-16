Министр образования Татарстана сдаст ЕГЭ

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов сдаст Единый государственный экзамен в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В республике акция пройдет 22 февраля.

Помимо главы Минобрнауки ЕГЭ сдадут депутаты Госсовета, главы муниципалитетов, сельских поселений, спортсмены, артисты и общественные деятели республики. В общей сложности по Татарстану на участие в акции заявились 788 человек. Больше всего участников в Пестречинском районе – 42. В Казани экзамен сдадут более 30 родителей.

Инициатором акции выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Родители смогут поменяться местами со своими детьми и пройти через все процедуры экзамена, написав работу по русскому языку, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ для школьников.

В этом году акция стартует 19 февраля, в ней примут участие более 50 российских регионов. Первыми госэкзамен сдадут родители крымских школьников, в том числе глава региона Сергей Аксенов. В Москве экзамен пройдет 20 февраля, в нем примет участие руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.