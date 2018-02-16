(Набережные Челны, 16 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Нижнекамские волонтеры нашли тело пропавшей пенсионерки в колодце, сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Нижнекамскому району.

75-летняя Ольга Никитина, проживающая в деревне Благодатная Нижнекамского района, пропала 10 февраля. Родственники сообщили, что женщина временами выходила гулять, но всегда возвращалась.

К поискам подключились члены волонтёрского отряда «След». Несколько дней они отрабатывали территорию вокруг деревни. Поиски привели их к двум заброшенным зданиям. Возле одного из них волонтеры заметили следы, ведущие в сторону колодца. Внутри него и нашли тело 75-летней пенсионерки. Неподалеку от этого места на снегу лежала иконка, которая, по словам родственников, принадлежала их бабушке.

По данному факту следственное подразделение проводит проверку, в процессе которой будет установлено — имел ли место несчастный случай, суицид или бабушку столкнули в колодец.