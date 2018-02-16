Сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону в Казани

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная Германии вышла в полуфинал командного чемпионата Европы по бадминтону в Казани. В первом раунде плей-офф немки уверенно обыграли сборную Франции (3:0).

Первое очко немецкой команде принесла Фабиана Депре: она проиграла один гейм, но сумела одержать волевую победу в своем матче (2:1).

Затем на корт вышли пары, чья встреча получилась очень упорной. Более классную игру показала сборная Германии в лице Изабель Хертрик и Карлы Нелт (2:1). Окончательно оформила победу немецкой сборной Луиза Хейм: она уверенно разобралась со своей соперницей и отправила свою команду в полуфинал.

Там немки встретятся с победителем пары Испания – Турция. Ранее место в полуфинале завоевала женская сборная Дании: действующим чемпионам Европы предстоит поспорить за выход в финал с победителем пары Россия – Болгария.