Казанская полиция разыскивает насильника 19-летней девушки

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Полиция разыскивает насильника 19-летней девушки, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Заявление о преступлении поступило 25 декабря. Девушка рассказала, что около 23 часов вернулась домой, когда открыла входную дверь, сзади подошел неизвестный, толкнул ее в помещение и надругался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Нарушение неприкосновенности жилища».

Со слов девушки был составлен фоторобот злоумышленника. Также правоохранители изучили записи с видеокамер соседних домов. На одной из них девушка опознала нападавшего.

На вид мужчине 30 – 40 лет, славянской внешности, рост около 175 – 180 сантиметров, русые волосы, светлые глаза.

Всех, кто может оказать содействие в установлении личности предполагаемого злоумышленника и его местонахождения, полицейские просят обращаться в отдел уголовного розыска Управления МВД России по Казани по номерам (843) 294-50-75, 89172990671, 89655870784.