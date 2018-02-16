Рустам Минниханов доложил Дмитрию Медведеву о проблемах рынка из-за сухого молока

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов доложил Председателю Правительства России о проблемах на внутреннем рынке из-за реализации сухого молока. Об этом Президент РТ заявил сегодня на встрече Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с высшими должностными лицами субъектов РФ.

«В зимний период всегда не хватало молока. Наша республика производит много, и всегда молоко вывозилось. В этом году случилась такая ситуация, что вывоза нет, цена молока на 5 − 8 рублей меньше, чем в прошлом году, и это создает большую проблему населению», — сообщил Рустам Минниханов.

Это произошло потому, что завезли сухое молоко. Молкомбинаты купили сухое молоко, восстанавливают продукцию, считает Президент Татарстана. «Из сухого молока какая продукция, какое здоровье наших граждан? Поэтому без вашего вмешательства эта тема не решится. Если мы будем способствовать запуску сухого молока и производству из него продукции, то это обернется серьезными потерями», — заявил Минниханов, обращаясь к Дмитрию Медведеву.

«Я дам поручение в этом всем разобраться, потому что мне трудно возразить против тех аргументов, которые привел руководитель Татарстана. Мы все-таки должны развивать свою молочную промышленность», — отметил Медведев.

«Да, у нас общий рынок с друзьями, партнерами из Евразийского союза, более того, мы не можем его ограничивать в силу подписанного соглашения. Но в конечном счете мы должны думать о наших гражданах», – подчеркнул он.

«Действительно, если мы блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то на фиг нам такие принципы нужны? Надо просто подумать, каким образом из этого выйти», — резюмировал Премьер-министр РФ.