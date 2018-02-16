В Казани прошли обучение более 700 наблюдателей на выборах Президента РФ

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Отделение корпуса наблюдателей по Татарстану приняло заявки от 2487 человек. Из них подготовку в Казани прошли более 700 будущих наблюдателей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» руководитель Татарстанского регионального отделения корпуса «За чистые выборы», председатель исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов.

Во время обучения в Казани наблюдатели прошли курс лекций и практических семинаров, рассказал спикер.

«Мы приступаем к выездной работе. С 26 февраля планируются выезды в районы республики для обучения наблюдателей. Оно будет проведено в 44 районах до 13 марта, – добавил Гирфанов. – Подготовлены четыре мобильные группы, в которые входит по два лектора».

По его словам, отдельное обучение будет проведено для членов Общественной палаты РТ и представителей общественных организаций.

«Мы оценили работу многофункциональных центров. Также проверим, как подготовлены избирательные участки, все ли ведется в соответствии с законодательством. Проводим мониторинг общественно-политической ситуации в республике, смотрим, не нарушается ли закон», – подчеркнул Гирфанов.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Кирилл Пономарев напомнил, что 30 января Центральной избирательной комиссией РФ были утверждены разъяснения порядка назначения наблюдателей субъектами общественного контроля при проведении выборов Президента России. Документ размещен на сайте ЦИК РФ.

«Совсем недавно Общественная палата России прислала нам проект разработанного ими кодекса этики общественных наблюдателей. В нем есть очень важные моменты. Например, во втором пункте указывается, что общественное наблюдение за выборами носит политически нейтральный, беспристрастный и непартийный характер. Его участники воздерживаются от любых оценок, высказываний и использования символики, которые могут быть истолкованы как оказание предпочтений, симпатий или антипатий политическим силам и кандидатам», – отметил он.

Кроме того, разработан так называемый золотой стандарт по общественному наблюдению на избирательных участках, упомянул Пономарев. С ним также можно ознакомиться на сайте ЦИК РФ.

«В нем указаны критерии оценки избирательного процесса. Наблюдатель, который приходит на избирательный участок, отмечает их. И если есть несоответствие законодательству, то указывает участковой избирательной комиссии на недостатки, которые нужно исправить», – заключил он.