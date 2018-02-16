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Режиссер Ильшат Рахимбай провел кастинг среди нурлатских школьников

16 февраля 2018, 20:13 , Фото: Салават Камалетдинов

Режиссер Ильшат Рахимбай провел кастинг среди нурлатских школьников Встречи с режиссером в районах Татарстана проходят по инициативе «Татаркино».
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Знаменитый режиссер Ильшат Рахимбай посетил Нурлат и встретился с учащимися 8 – 11-х классов, которые приняли участие в кастинге будущего фильма, пишет газета «Дружба».

Встречи с режиссером в районах Татарстана проходят по инициативе «Татаркино».

Вначале школьники познакомились с работами режиссера «Представь» («Кузалла»), «Не верю» («Ышанмыйм») и «Гастарбайтер». Затем Ильшат Рахимбай поинтересовался мнением школьников и рассказал о профессии кинематографиста. Он раскрыл подробности о том, как снимаются фильмы и как осуществляется подбор актеров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что кинорежиссер снимет полнометражный фильм «Алмачуар». Артистов на роли он планирует искать по всей республике. Творческую команду фильма режиссер также будет подбирать в районах. До конца февраля Рахимбай посетит Алькеевский, Арский, Аксубаевский, Нурлатский, Рыбно-Слободской и Тюлячинский районы.

Сценарий к новому фильму по мотивам одноименного произведения Галимджана Ибрагимова режиссер написал во время путешествия в Европу прошлой осенью.
 


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