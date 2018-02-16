Евгения Косецкая: Победа снова далась психологически тяжело

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной России по бадминтону Евгения Косецкая после победы в четвертьфинале чемпионата Европы в Казани заявила, что матч для нее сложился непросто с точки зрения психологии.

В матчевой встрече сборных России и Болгарии Косецкая в трех геймах обыграла Линду Зетчири и принесла россиянам первое очко в четвертьфинале.

«В очередной раз это было психологически тяжело. Первую партию начали вроде бы ровно, но в середине я как будто подуспокоилась и упустила преимущество. Во втором сете я сменила тактику, стала больше двигать соперницу. Плюс на этой стороне было удобнее атаковать, поэтому я пользовалась этим преимуществом. Хорошо, что не упустила вторую партию. А в третьей где-то она мне немного помогла, когда сама допустила ошибки. Очень рада этой победе. Согласна с тем, что Болгария не самый удачный соперник по четвертьфиналу. Но из тех, кто нам мог попасться при жеребьевке, все команды по силам. Надо просто выходить и доказывать это», – отметила Косецкая.