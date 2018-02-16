В Челнах водитель сбил школьника на тротуаре и скрылся с места ДТП

(Набережные Челны, 16 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах водитель сбил подростка возле школы и скрылся с места ДТП, сообщили в местной автоинспекции.
Авария произошла 15 февраля вечером. По словам подростка, машина ехала ему навстречу прямо по тротуару, пролегающему между школой №60 и проспектом Раиса Беляева.
В результате столкновения 14-летнего шкльника госпитализировали с ушибами руки и ноги, а виновник ДТП с места происшествия скрылся. Сейчас сотрудники ГИБДД Челнов устанавливают личность водителя.