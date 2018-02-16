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Происшествия

В Челнах водитель сбил школьника на тротуаре и скрылся с места ДТП

16 февраля 2018, 14:11

Инцидент произошел возле школы №60 по проспекту Раиса Беляева.
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(Набережные Челны, 16 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах водитель сбил подростка возле школы и скрылся с места ДТП, сообщили в местной автоинспекции.

 

Авария произошла 15 февраля вечером. По словам подростка, машина ехала ему навстречу прямо по тротуару, пролегающему между школой №60 и проспектом Раиса Беляева.

В результате столкновения 14-летнего шкльника госпитализировали с ушибами руки и ноги, а виновник ДТП с места происшествия скрылся. Сейчас сотрудники ГИБДД Челнов устанавливают личность водителя.


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