Команда РТ на форуме по наставничеству разработала чат-бот

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Команда Университета талантов на всероссийском форуме по наставничеству в Москве разработала чат-бот для наставников Татарстана. Бот будет содействовать в дистанционном обучении, также он будет информировать наставников о предстоящих мероприятиях, сообщает пресс-служба Университета талантов.

В режиме онлайн наставники смогут задать вопрос по наставничеству или по системе разрабатываемой платформы куратору этого проекта — эксперту.

«С помощью бота можно будет просмотреть видеоконференции и кейсы Университета талантов. Планируется, что разработанный бот будет направлен на развитие сообщества наставников не только Республики Татарстан, но и всей России», — говорится в сообщении.

Организатор форума — Агентство стратегических инициатив. Участниками форума стали более 10 тыс. человек из 711 городов России: действующие наставники на предприятиях, представители HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудники некоммерческих организаций и образовательных учреждений. От Татарстана участниками форума стали свыше 170 человек.