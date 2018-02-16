Бадминтонистка из Татарстана Косецкая победила в четвертьфинале чемпионата Европы в Казани

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстанская бадминтонистка Евгения Косецкая одержала волевую победу над Линдой Зетчири из Болгарии в матче четвертьфинала чемпионата Европы – турнир проходит в казанском Центре гимнастики.

Именно Косецкой и Зетчири предстояло начинать матч сборных России и Болгарии за выход в полуфинал. В первом гейме россиянка не совладала с нервами и в равной борьбе уступила сопернице пять очков (16:21). Однако во втором игровом отрезке случился убедительный реванш: болгарская спортсменка стала много ошибаться, а Косецкая, напротив, была максимально надежной. Как итог – 21:13 в пользу россиянки. Решающий гейм получился непредсказуемым, лидерство в нем захватывали то одна, то другая бадминтонистка. Ключевым моментом стала вторая часть гейма: болгарская девушка допустима несколько ошибок подряд и фактически подарила Косецкой пятиочковое преимущество. Этим подарком россиянка с удовольствием воспользовалась – 21:15 в гейме и 2:1 в матче. Таким образом, Евгения Косецкая заработала первое очко сборной России в четвертьфинале.