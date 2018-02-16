(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан экс-глава комитета земельных отношений Пестречинского района 35-летний Азат Закиров, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по версии следствия Закиров и другие чиновники, воспользовавшись служебным положением, незаконно выделяли земельные участки под строительство частных домов без аукционов. Необходимые документы подделывались, земля выделялась в обход земельного законодательства.

На данный момент следствием установлен факт незаконного выделения четырех участков, общей площадью шесть тысяч квадратных метров. Следствие предполагает, что эта цифра не окончательная и речь может идти о сотнях выделенных участков.

Ранее обвинение было выдвинуто экс-руководителю исполкома Пестречинского района Азату Валиуллину, который свою причастность не признал. Суд назначил ему домашний арест.

Закирову удалось скрыться, его объявили в розыск и предъявили обвинение заочно. После задержания бывший чиновник был допрошен и свою причастность к совершению преступлений также отрицает.

Сейчас следователи заняты выявлением дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.