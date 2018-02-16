Главного врача казанской горбольницы № 7 представили коллективу

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). Главного врача городской клинической больницы № 7 Артура Деляна представили коллективу, сообщила пресс-секретарь клиники Альфия Хасанова.

Артур Делян родился 3 февраля 1967 года. Получил два высших образования – КГМА по специальности «Педиатрия» и ТИСБИ по специальности «Юриспруденция».

Новый руководитель больницы с 1994-го по 1996 год работал хирургом в Детской республиканской клинической больнице. В 1996-м его назначили на должность начальника отдела по медицинскому оборудованию и технике Управления материально-технического обеспечения при Минздраве РТ.

С 2001 года по 2008 год являлся заместителем главного врача Казанского онкологического диспансера по развитию. А с 2008 года работал заместителем главного врача горбольницы № 7 по развитию.