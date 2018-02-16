Студенты из Казани проявили свои таланты на олимпиаде «Я — профессионал» в Сочи

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Лучшие студенты-инженеры и материаловеды из Казани проявили себя на олимпиаде «Я — профессионал» на зимней школе Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), сообщает пресс-служба вуза.

На протяжении трех дней 150 перспективных бакалавров и магистров из 28 российских городов, включая Казань, участвовали в интерактивных лекциях, тренингах, семинарах и знакомились с экспертами крупнейших предприятий страны.

Результаты олимпиады станут известны 2 марта. Победители получат денежные премии, возможность попасть на стажировки в крупные российские компании, максимальный балл при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны.

Также студенты попадут в закрытую национальную базу «Молодые профессионалы», доступ к которой будет у рекрутеров ведущих работодателей.