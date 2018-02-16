Российские хоккеисты разгромно обыграли Словению на Олимпиаде

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Сборная России по хоккею во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2018 разгромила Словению со счетом 8:2.
Кирилл Капризов оформил хет-трик, а Илья Ковальчук отметился дублем. Нападающий петербургского СКА забил в ворота соперника на 19-й и 38-й минутах встречи. Таким образом, форвард забросил шайбу на пятых Играх подряд. Голами в этом матче также отличились Сергей Мозякин, Илья Каблуков и Александр Барабанов.
В следующем матче турнира россияне сыграют со сборной США.