Все новости Татарстан Россия

Спорт

Российские хоккеисты разгромно обыграли Словению на Олимпиаде

16 февраля 2018, 13:00

Кирилл Капризов оформил хет-трик, а Илья Ковальчук отметился дублем.
6 действующих хоккеистов «Ак Барса» - в списке кандидатов на Игры-2018
«Ак Барс-2» взял убедительный реванш у тольяттинцев
«Барс» разгромил «ястребов» на старте турнира Моисеева
Российская юниорская сборная по хоккею осталась без наград «Кубка вызова»
«Ак Барс» стал общественным воспитателем детского дома Кировского района Казани

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Сборная России по хоккею во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2018 разгромила Словению со счетом 8:2.

Кирилл Капризов оформил хет-трик, а Илья Ковальчук отметился дублем. Нападающий петербургского СКА забил в ворота соперника на 19-й и 38-й минутах встречи. Таким образом, форвард забросил шайбу на пятых Играх подряд. Голами в этом матче также отличились Сергей Мозякин, Илья Каблуков и Александр Барабанов.

В следующем матче турнира россияне сыграют со сборной США.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter