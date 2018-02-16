США обвинили Россию в организации кибератаки вируса NotPetya

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). США обвинили Россию в организации в июне 2017 года кибератак при помощи вируса NotPetya. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В сообщении отмечается, что атака являлась «частью усилий Кремля, направленных на дестабилизацию Украины». По данным Белого дома, из-за нее в Европе, Азии и Америке были потеряны миллиарды долларов.

Соединенные Штаты также анонсировали «международный ответ» на кибератаку.

Ранее обвинения в причастности российских властей к кибератаке выдвинули в Великобритании и Австралии. В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам.