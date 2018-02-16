В России намерены повысить ответственность НПФ за управление пенсионными средствами

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут нести ответственность за управление пенсионными накоплениями и пенсионными резервами. Такой законопроект принят сегодня Государственной Думой во втором чтении, сообщается на сайте Банка России.

Согласно документу, фонды должны будут приобретать и реализовывать активы на наилучших доступных условиях на момент заключения сделки. В случае выявления нарушений, если НПФ купит активы по ценам выше, чем есть на рынке на момент заключения сделки, он возместит убытки за счет собственных средств.

Решение о наличии нарушения и величине возмещаемых убытков будет принимать регулятор. За фондами остается право оспорить его, обратившись в специальную комиссию Банка России.

У фондов также появится возможность не переоценивать ценные бумаги, которые планируется удерживать до погашения. Это позволит НПФ и их клиентам избежать убытков в случаях краткосрочного падения цен.