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Экономика и финансы

В России намерены повысить ответственность НПФ за управление пенсионными средствами

16 февраля 2018, 20:49

Согласно законопроекту, НПФ должны будут приобретать и реализовывать активы на наилучших доступных условиях на момент заключения сделки.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут нести ответственность за управление пенсионными накоплениями и пенсионными резервами. Такой законопроект принят сегодня Государственной Думой во втором чтении, сообщается на сайте Банка России.

Согласно документу, фонды должны будут приобретать и реализовывать активы на наилучших доступных условиях на момент заключения сделки. В случае выявления нарушений, если НПФ купит активы по ценам выше, чем есть на рынке на момент заключения сделки, он возместит убытки за счет собственных средств.

Решение о наличии нарушения и величине возмещаемых убытков будет принимать регулятор. За фондами остается право оспорить его, обратившись в специальную комиссию Банка России.

У фондов также появится возможность не переоценивать ценные бумаги, которые планируется удерживать до погашения. Это позволит НПФ и их клиентам избежать убытков в случаях краткосрочного падения цен.


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