(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Татарстане продают таксопарк за полмиллиона рублей. Информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

Таксопарк с 300 активными водителями подключен к двум городам: Казани и Набережным Челнам, рассказали ИА «Татар-информ» в компании, которая проводит сделку по продаже.

В сумму сделки включены электронная диспетчерская и база водителей. Доход нового владельца бизнеса будет формироваться из комиссионных — до 10 процентов за одну поездку. Среднемесячная прибыль по Казани составляет от 50 тыс. рублей, отмечается в объявлении. Окупаемость таксопарка — 10 месяцев.