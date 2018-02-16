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Экономика и финансы

В Татарстане продают таксопарк за полмиллиона рублей

16 февраля 2018, 13:32

Такспопарк имеет электронную диспетчерскую и базу из 300 водителей.
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(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Татарстане продают таксопарк за полмиллиона рублей. Информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

Таксопарк с 300 активными водителями подключен к двум городам: Казани и Набережным Челнам, рассказали ИА «Татар-информ» в компании, которая проводит сделку по продаже.

В сумму сделки включены электронная диспетчерская и база водителей. Доход нового владельца бизнеса будет формироваться из комиссионных — до 10 процентов за одну поездку. Среднемесячная прибыль по Казани составляет от 50 тыс. рублей, отмечается в объявлении. Окупаемость таксопарка — 10 месяцев.


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