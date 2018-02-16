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Сельское хозяйство

В Тукаевском районе РТ появился новый убойный пункт за 43 млн рублей

16 февраля 2018, 13:48

Мощность объекта позволяет забивать 30 голов крупного рогатого скота или 100 голов свиней в сутки.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Тлянче-Тамакском сельском поселении Тукаевского района Татарстана открылся новый убойный пункт. Объем инвестиций составил 43 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Объект рассчитан на забой крупного, мелкого рогатого скота и свиней. Его мощность позволяет забивать 30 голов крупного рогатого скота или 100 голов свиней в сутки.

«Уже пятый год действует технический регламент Таможенного союза, в соответствии с которым убой скота должен производиться в специально оборудованных местах. Это очень важный объект для района, созданы новые рабочие места», – сказал на открытии пункта замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Олег Земсков.  


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