Татарстанцам предложили обсудить изменения в закон о местном самоуправлении в РТ

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Татарстанцам предложили обсудить законопроект о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Республике Татарстан». Документ размещен на портале «Открытый Татарстан».

Проектом закона, подготовленным депутатом Госсовета РТ Альбертом Хабибуллиным, устанавливается возможность проведения схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории населенного пункта, входящего в состав поселения либо городского округа.

Законопроектом вводится новая форма участия населения в местном самоуправлении – общественные обсуждения, которые наряду с публичными слушаниями могут применяться при обсуждении проектов муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности.

Также законопроектом вводится понятие «правила благоустройства территории муниципального образования», уточняются вопросы местного значения поселений и городских округов в области благоустройства и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Обсуждение продлится до 19 февраля.

