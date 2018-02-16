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Татарстанцам предложили обсудить изменения в закон о местном самоуправлении в РТ

16 февраля 2018, 13:14

Законопроект о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в РТ» вынесен на общественное обсуждение.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Татарстанцам предложили обсудить законопроект о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Республике Татарстан». Документ размещен на портале «Открытый Татарстан».

Проектом закона, подготовленным депутатом Госсовета РТ Альбертом Хабибуллиным, устанавливается возможность проведения схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории населенного пункта, входящего в состав поселения либо городского округа.

Законопроектом вводится новая форма участия населения в местном самоуправлении – общественные обсуждения, которые наряду с публичными слушаниями могут применяться при обсуждении проектов муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности.

Также законопроектом вводится понятие «правила благоустройства территории муниципального образования», уточняются вопросы местного значения поселений и городских округов в области благоустройства и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Обсуждение продлится до 19 февраля.
 


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