В ИА «Татар-информ» расскажут об общегородском продовольственном марафоне «Корзина доброты»

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В понедельник, 19 февраля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная общегородскому благотворительному продовольственному марафону «Корзина доброты», который пройдет 3 марта в Казани. Марафон, в основе которого заложена механика сбора продуктовых пожертвований в пользу нуждающихся, пройдет в Казани впервые.

В мероприятии примут участие министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова, руководитель фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько, директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.



На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

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