Столетний юбилей отметила жительница Мамадышского района

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). 100 лет исполнилось 16 февраля жительнице деревни Большая Шия Антонине Сидоровой, пишет газета «Нократ».



Антонина Сидорова родилась в 1918 году в семье крестьянина Иллариона Сидорова. Начальное образование получила в своей родной деревне. В 1934 – 1937 годах обучалась в Космодемьянском педучилище республики Марий Эл.

После его окончания была направлена на работу в деревню Починок-Кучук Кукморского района учителем марийского языка и природоведения. Там она встретила своего будущего супруга Максима Зайцева. В 1938 году супруги поженились и переехали в родную деревню Большая Шия. Вскоре у них родилась дочь Раиса, а затем молодой супруг был призван в ряды Красной армии, служил в кадровых войсках, в стрелковой дивизии.

В годы Великой Отечественной войны минометчик 10-го стрелкового полка, шофер 391-го батальона аэродромного обслуживания дошел до Берлина. На фронте он был ранен в голову и руку. Демобилизовался в 1946 году.

После войны супруги продолжили преподавать в школе, родили еще троих малышей. Они дали достойное воспитание своим четверым детям. На сегодняшний день Антонина Сидорова – глава большой семьи. У нее девять внуков, 12 правнуков и одна праправнучка.