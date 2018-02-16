КАМАЗ отмечает 42-ю годовщину со дня выпуска первого грузовика

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Автоконцерн «КАМАЗ» 42 года назад выпустил с конвейера свой первый серийный грузовик, сообщает пресс-служба компании.

Компания выпустила модель 5320 с номером 0000001 16 февраля 1976 года.

В течение нескольких лет грузовик эксплуатировали не в Татарстане, а в одном из автохозяйств Башкортостана. Теперь машина является экспонатом музея научно-технического центра ПАО «КАМАЗ».

В октябре 1988 года предприятие произвело миллионную по счету машину и начало выпускать малолитражные легковые автомобили — ВАЗ-1111 «Ока». Двухмиллионный грузовик был готов в 2012 году. На сегодняшний день компания произвела уже около 2,5 млн машин, рассказал глава пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

Сегодня камский автозавод выпускает широкий ассортимент грузовиков: самосвалы, бортовые автомобили, седельные тягачи, автокраны, снегоочистители, мусоровозы, полуприцепы. Компания выпускает более 40 моделей грузовиков и 1,5 тыс. комплектаций.

На дочернем предприятии в Нефтекамске выпускается линейка автобусов и электробусов «НефАЗ».