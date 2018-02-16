Казанский режиссер Алексей Барыкин представит фильм о Елизавете Романовой

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Казанский режиссер Алексей Барыкин работает над съемками фильма о княгине Елизавете Романовой, пишет «Российская газета».

Съемочная команда снимает фильм о Елизавете Федоровне к столетию ее гибели. По словам режиссера, княгиня сыграла огромную роль в судьбе Казанского Богородицкого монастыря, в котором своими силами обустроила подземную часовню (пещерный храм) – на том самом месте, где была обретена Казанская икона Божьей Матери. После уничтожения собора на восемьдесят лет была утеряна и часовня.

Алексея Барыкина поразила трагическая история княгини, которая смогла простить убийц мужа, отказалась от богатства, посвятила жизнь помощи бедным и была сброшена в шахту большевиками.

Режиссер рассказал, что они со съемочной группой совершили три серьезные экспедиции: Казань, Москва – Марфо-Мариинская обитель и Алапаевск. Команда прошла весь «крестный путь» Елизаветы Федоровны. Научным консультантом выступил проректор Казанской духовной семинарии игумен Евфимий.



В главной роли сыграет Илзе Лиепа. В фильме также снимутся Александр Михайлов, Андрей Мерзликин и другие известные российские актеры. Помимо Казани съемки пройдут и в Иерусалиме, в храме Марии Магдалины, где находятся останки Елизаветы Романовой. Съемки планируется завершить в начале апреля, а премьера картины запланирована на июль – к памятной дате со дня гибели Елизаветы Романовой.