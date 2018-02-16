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Экономика и финансы

Сергей Галицкий продал 29,1 процента акций «Магнита»

16 февраля 2018, 09:53

ВТБ приобрел акции компании за 138 млрд рублей.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Основатель и совладелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1 процента акций компании, сообщает ТАСС.

ВТБ приобрел акции компании за 138 млрд рублей, став крупнейшим акционером «Магнита», отметил в рамках подписания соглашения глава ВТБ Андрей Костин.

Сергей Галицкий покидает пост гендиректора «Магнита», сохранив три процента акций компании.

Сегодня на совете директоров ритейлера утвердят нового гендиректора. Предположительно, им может стать финансовый директор компании Хачатур Помбухчан.


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