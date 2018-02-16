Российский центр исламской экономики презентуют в мае

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Власти Татарстана планируют презентовать Российский центр исламской экономики в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.

«В мае в рамках саммита KazanSummit мы представим Российский центр исламской экономики, для него уже написан полностью бизнес-план по семи направлениям. Этот центр, скорее всего, будет утвержден тремя структурами: Правительство Татарстана, Сбербанк и „Исламский банк развития“. Планируется, что учредители войдут в уставной капитал на условиях по 33 процента каждый», — сказала Минуллина в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Российский центр исламской экономики будет работать по направлениям: халяль-медицина, халяль-туризм, халяль- продовольствие, IT-халяль и исламская экономика.