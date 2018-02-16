В Татарстане огнеборцам приходится искать пожарные гидранты под снегом

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане огнеборцам приходится искать пожарные гидратны под метровыми слоями снега, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, накануне вечером в поселке Новая Сосновка в доме №78 по улице Машиностроителей случился пожар. Из-за нарушений правил пользования электрооборудованием на площади 145 квадратных метров вспыхнули кровля и чердак. С огнем сотрудники ПСЧ №71 справились за 30 минут. Работа осложнилась тем, что необходимый для тушения гидрант, некогда уже откопанный пожарными, вновь засыпали снегом в процессе уборки территории.

Важно отметить, что с начала года это уже третий пожар в казанском поселке Нагорный. Каждый раз в процессе тушения сотрудники МЧС вынуждены тратить драгоценное время и силы на очистку пожарных гидрантов от снега.

«Местные жители возмущены, что огнеборцы приезжают на тушение без воды, однако воды в автоцистерне хватает всего на 5 – 10 минут работы, а потом необходимо «вставать» на гидрант, а он находится под снегом на глубине нескольких метров», – рассказал один из спасателей.

Пожарные встревожены ситуацией, сложившейся в республике из-за погодных условий. Далеко не все должностные лица муниципальных органов власти, учреждений и организаций оперативно и качественно выполнили свои обязанности по устранению последствий снегопадов.

Многие гидранты и проезды для пожарной спецтехники завалены снегом, огнеборцам приходится самостоятельно расчищать сугробы и рыть ямы, что не входит в их профессиональные обязанности. Это существенно влияет на время выполнения необходимых работ по тушению пожаров.

Сотрудники ГУ МЧС России по РТ рекомендуют коммунальным службам обратить внимание на данную проблему, особенно в районе зданий с массовым пребыванием людей. Руководителям подобных учреждений также не стоит оставаться в стороне, если у них есть возможность своими силами организовать уборку снега.