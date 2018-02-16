«ТехноНИКОЛЬ» вложит 54 млн рублей в расширение производства в Заинске

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Московская компания «ТехноНИКОЛЬ» в этом году планирует вложить 54 млн рублей в расширение производства на заводе каменной ваты в Заинске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Инвестиции будут направлены на модернизацию оборудования предприятия и строительство дополнительной инфраструктуры. Ожидаемый объем выпуска продукции — 2,6 млн куб. метров в год.

В 2017 году компания произвела в Татарстане порядка 2,5 млн куб. метров продукции, говорится в сообщении агентства.