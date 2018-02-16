В порту Владивостока с горящего корабля Тихоокеанского флота эвакуировали 106 человек

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В порту Владивостока с корабля Тихоокеанского флота из-за пожара эвакуировали 106 человек, сообщили «Известия».

Небольшой пожар на борту «Маршала Шапошникова» возник в надстройке в процессе проведения сварочных работ. Благодаря тому, что возгорание заметили вовремя, сотрудникам МЧС удалось оперативно его ликвидировать.

В результате инцидента никто не пострадал. Ущерб от огня оказался незначительным, так как судно находилось в ремонте, а все важные механизмы с него были сняты.