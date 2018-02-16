Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В порту Владивостока с горящего корабля Тихоокеанского флота эвакуировали 106 человек

16 февраля 2018, 08:29

Пожар на борту «Маршала Шапошникова» возник в надстройке в процессе проведения сварочных работ.
На судоремонтной верфи в Петербурге загорелся строящийся для ВМФ корабль
На корабле «Маршал Шапошников» погиб матрос из Татарстана
Ущерб от пожара на корабле Тихоокеанского флота оценивается в 15 млн. рублей
При пожаре на корабле Тихоокеанского флота погибли два матроса
Во время аварийной посадки в Сингапуре загорелся Boeing 777

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В порту Владивостока с корабля Тихоокеанского флота из-за пожара эвакуировали 106 человек, сообщили «Известия».

Небольшой пожар на борту «Маршала Шапошникова» возник в надстройке в процессе проведения сварочных работ. Благодаря тому, что возгорание заметили вовремя, сотрудникам МЧС удалось оперативно его ликвидировать.

В результате инцидента никто не пострадал. Ущерб от огня оказался незначительным, так как судно находилось в ремонте, а все важные механизмы с него были сняты.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter