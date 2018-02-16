В аэропортах Казани и Нижнекамска появятся 15 льготных авиамаршрутов

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Росавиация включила в перечень субсидируемых маршрутов 15 авианаправлений из аэропортов Казани и Нижнекамска. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

«Перед нами стоит задача создания транспортной доступности и повышения мобильности населения. Этому, в том числе, способствует федеральная программа субсидирования авиаперевозок, которые позволяют снизить цены на авиабилеты», — отметил он.

Республика Татарстан участвует в программе с 2013 года. На данный момент Росавиация уже включила в перечень субсидируемых маршрутов 15 направлений, софинансируемых Татарстаном. Так, из Казани запланированы рейсы в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Пензу, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Томск, Барнаул, Воронеж, Ярославль. А из Нижнекамска — в Нижний Новгород, Екатеринбург и Минеральные Воды, сообщил глава Минтранса РТ.