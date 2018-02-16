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Экономика и финансы

Австралия обвинила Россию в распространении вируса NotPetya

16 февраля 2018, 08:56

В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Правительство Австралии обвинило Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгуса Тэйлора.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне 2017 года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, особенно на Украине. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

«Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент», — говорится в заявлении Тэйлора.

Ранее с таким же обвинением в адрес России выступил Белый дом, а затем госминистр МИД Великобритании лорд Тарик Ахмад.

В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам.


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